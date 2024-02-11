Российский антивоенный политик Борис Надеждин, которого не допустили на выборы президента России 2024, открыто обвинил российского диктатора Владимира Путина в начале войны на Донбассе.

На части востока Украины до вторжения российских захватчиков не было «национально-освободительных движений» за РФ или «Новороссию», и люди там нормально жили, не было обстрелов и боев, рассказал Надеждин в эфире русской службы «Радио Свобода».

«…пока там «Стрелков» (осужденный экс-сотрудник ФСБ России, бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин, — Ред.) не взошел туда со своими, как бы их помягче назвать, бойцами, да, там никакой стрельбы не было и, более того, до 14 года ну вот абсолютно не было никаких там национально-освободительных движений, в смысле за «Новороссию» или за Россию. Не было там ничего, жили там нормально люди… никаких там боев не было, никто там не гиб, никто никого не обстреливал», — отметил он.

Политик добавил, что «это все связано (война на Донбассе, — Ред.) с теми решениями, которые принял Путин». «Поэтому фатальная ошибка его была в 22 году (скорее всего, речь идет о начале полномасштабной войны против Украины, — Ред.), но то, что там было в Донецке и Луганске, тоже, конечно, было ошибкой…», — заявил Надеждин.