Президент Украины Владимир Зеленский является одним из виновников российского вторжения в Украину после президента РФ Владимира Путина, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, снова укорив Зеленского за просьбы о поставках оружия.

«Из-за трех человек погибли миллионы людей, — сказал Трамп во время пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете. — Назовем Путина номером один. Назовем также [экс-президента США Джо] Байдена, который понятия не имел, что он делает. И Зеленского». Он также сказал, что сомневается в «компетентности» президента Украины.

По словам Трампа, Зеленский не должен был «начинать войну» в условиях военного и экономического превосходства РФ. «Когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь победить. Ты не начинаешь войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что люди дадут тебе какие-то ракеты», — заявил он.

Президент США также в очередной раз сказал, что он хочет «остановить убийства», чего не смог сделать Байден. Эту же мысль Трамп высказал и в посте в ​​TruthSocial. «Это не моя война», — подчеркнул он, заявив, что Зеленский и Байден «проделали абсолютно ужасную работу», из-за чего и начался «этот балаган».

Также во время пресс-конференции Трамп заявил, что определил Путину «дедлайн» по прекращению огня в Украине. Конкретные сроки, однако, он не озвучил.

Зеленский в свою очередь сказал, что администрация Трампа находится в «измененной реальности» и заявил в интервью в программе «60 минут» на CBS, что команда американского президента попала под влияние риторики Путина. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот лично увидел последствия российской агрессии: «Пожалуйста, посмотрите на убитых людей, мирных жителей, военных, детей, на больницы, церкви, разрушенные [в результат российских ударов], прежде чем принимать какие-либо решения», — сказал он. Зеленский также напомнил, что Украина является жертвой агрессии и она ни на кого не нападала.

В январе, через несколько дней после своей инаугурации, Трамп также заявил, что Зеленский не должен был допустить начала войны с Россией, но все же решил воевать с более крупной страной. «Зеленский сражается с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. <…> А Зеленский решил: „Я хочу воевать“», — сказал Трамп в интервью Fox News.