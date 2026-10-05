Президент США Дональд Трамп снова обвинил Украину в росте мировых цен на топливо. По его словам, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сокращают предложение на рынке. Помимо Украины, на этот раз Трамп добавил в список виновных в росте цен американских демократов.

«Что сейчас поднимает цены на бензин — это уже не Ормузский пролив, потому что там почти каждый день проходит рекордное количество баррелей нефти, а слово «нефтеперерабатывающие заводы». Российские заводы взрывает Украина, а наши закрывают демократы в синих штатах, например в Калифорнии», — написал Трамп в Truth Social.

Трамп уже неоднократно связывал проблемы на рынке топлива с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре. В середине сентября он заявил, что Украина должна прекратить такие атаки, поскольку они, по мнению американского президента, приводят к глобальному дефициту дизельного топлива.

28 сентября Трамп сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я сказал, что вам нужно ослабить удары по НПЗ. Он ответил: «Мы, вероятно, так и сделаем»», — сказал президент США. 30 сентября Трамп вновь связал проблемы на рынке дизельного топлива прежде всего с ударами по НПЗ в России. «Дизель пострадал гораздо сильнее не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России», — отмечал он.

Украина, однако, продолжила наносить удары по российским НПЗ и не объявляла об одностороннем отказе от атак. Зеленский предлагал при посредничестве США договориться о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Киев был готов ограничить атаки на российскую нефтяную отрасль в обмен на прекращение Москвой ударов по украинской энергетике и критической инфраструктуре, но Россия на это не согласилась.

Вопреки заявлениям Трампа, перебои с поставками топлива на Ближнем Востоке оказались масштабнее российских. Руководитель отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт отмечала, что на рынок одновременно влияют два конфликта, однако война с Ираном нанесла более сильный удар. По подсчетам Bloomberg, с марта по август поставки дизельного топлива с Ближнего Востока сократились на 770 тысяч баррелей в сутки, тогда как из России — примерно на 350 тысяч. (themoscowtimes.com)