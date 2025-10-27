Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность выдвижения своей кандидатуры на третий срок, несмотря на то, что Конституция страны запрещает занимать пост главы государства более двух раз.

Об этом он заявил в понедельник журналистам на борту президентского самолета Air Force One по дороге в Токио, передает theins.ru.

Когда репортер спросил Трампа, готов ли он оспорить в суде конституционное ограничение, президент ответил, что не задумывался об этом. Однако он добавил, что у него «лучшие показатели в опросах за всё время» и что он «с удовольствием это сделал бы». Среди других возможных кандидатов от республиканцев Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

22-я поправка к Конституции США прямо запрещает избираться на пост президента более двух раз. Тем не менее Трамп поддержал идею третьего срока, заявив, что «завершил восемь войн и спас жизни миллионов людей». На прямой вопрос о том, исключает ли он третий срок, президент ответил: «Не исключаю ли я? Вам придется мне сказать».

Согласно последним опросам общественного мнения, заявление Трампа о «лучших показателях за всё время» не соответствует действительности. По данным различных опросов, в октябре 2025 года рейтинг одобрения президента составляет от 37% до 48%, при этом большинство опросов показывают результат около 40–45%. Агрегатор опросов Silver Bulletin фиксирует чистый рейтинг одобрения на уровне -9,5 (то есть неодобрение превышает одобрение на 9,5 процентного пункта). Более того, его рейтинг одобрения по экономическим вопросам упал до исторического минимума в 42%.