Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства (ESA), француженка Софи Адено, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию ведет NASA на YouTube-канале.

Астронавты вышли в открытый космос, чтобы заменить вышедшую из строя антенну связи с Землей. Они покинули борт МКС через шлюзовую камеру станции Quest. Эта миссия станет второй для Анила Менона и первой для Софи Адено, отмечается на сайте NASA. Госпожа Адено станет первой француженкой, совершившей выход в открытый космос.

За процессом следят бортинженер Джек Хэтэуэй и командир станции Джессика Мейр. Они помогают астронавтам с использованием роботизированной руки, которой управляют изнутри станции. Вылазка продлится около 6,5 часа. Сегодняшний выход в открытый космос — 282-й в истории МКС.