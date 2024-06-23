Космический корабль Starliner компании Boeing останется состыкованным с Международной космической станцией (МКС) как минимум до 2 июля. Ранее сообщалось, что астронавты NASA должны вернуться домой 26 июня. Это время даст возможность провести новый анализ технических проблем, возникших у корабля, который впервые доставил астронавтов на орбиту, пишет focus.ua со ссылкой на Space.

NASA и Boeing снова перенесли возвращение корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс на борту, чтобы более тщательно изучить причины утечек гелия и проблемы с двигателями корабля. Астронавты должны были провести на МКС примерно неделю после прибытия на орбитальную станцию 6 июня. Во время полета были замечены утечки гелия, а также вышли из строя 5 двигателей Starliner, четыре из которых все же удалось вернуть к работе.

Из-за этих проблем и для того, чтобы изучить их причины, а также понять насколько безопасным может быть возвращение на Землю корабля Starliner, в NASA и Boeing приняли решение перенести доставку астронавтов домой на 18 июня. Затем дату возвращения на Землю перенесли на 26 июня. Это время было потрачено на изучение проблем с двигательными системами.

Во время одной из проверок корабля был проведен необычный тест, когда с помощью включенных двигателей Starliner была произведена попытка немного подтолкнуть МКС. Эти манипуляции выявили вероятную причину выхода из строя нескольких двигателей. Предварительные результаты показали, что двигатели перегреваются.

В NASA сообщили, что двое астронавтов не вернуться на Землю как минимум до 2 июля. С другой стороны, они могут оставаться на орбите максимум до середины августа из-за графика работы станции. В NASA заявили, что очередное продление пребывания Уилмора и Уильямс на орбите не является поводом для беспокойства и существует уверенность в том, что Starliner сможет успешно закончить свою первую пилотируемую миссию.

Несмотря на все проблемы, в NASA считают, что Starliner получит необходимое разрешение на шестимесячные миссии на МКС, чтобы доставлять туда астронавтов. Пока что это делает лишь корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.