В середине августа Виктор Ющенко вновь оказался в Баку — на этот раз уже не в качестве президента Украины, а как политик, чьи личные связи с азербайджанским руководством насчитывают более двух десятилетий. Несмотря на неофициальный характер визита, его появление в азербайджанской столице сразу привлекло внимание. Значение этой поездки заключается не только в личных отношениях бывшего украинского лидера с азербайджанским руководством. На фоне заметной активизации контактов между Киевом и Баку визит Ющенко стал своеобразным символом преемственности: политические связи, заложенные более двух десятилетий назад, сегодня получают новое содержание уже в совершенно иной международной обстановке.

Украинский посол Юрий Гусев лично встретил экс-главу государства, подчеркнув в публичном сообщении особую честь такого события. Уже на следующий день Ющенко был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча двух политиков, знакомство которых насчитывает более двадцати лет, прошла в тёплой атмосфере воспоминаний о совместных усилиях по укреплению двусторонних отношений ещё в период президентства Ющенко. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития связей между двумя странами.

Особое символическое значение имел жест, сопровождавший встречу: посол Украины вручил азербайджанскому президенту удостоверение почётного гражданина города Ирпень — пригорода Киева, пережившего тяжёлые бои и разрушения в первые месяцы полномасштабной войны. Для Киева это стало знаком признательности за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие Баку в восстановлении украинских объектов. Но значение этого жеста выходит за рамки протокола. Ирпень в данном случае оказывается своеобразной точкой пересечения украинского и азербайджанского опыта: оба государства связывают вопрос территориальной целостности не с абстрактной дипломатической формулой, а с собственной исторической памятью.

Именно в начале августа 2026 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил свой первый официальный визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, став самым высокопоставленным азербайджанским чиновником, посетившим страну за это время. Он начал поездку с Ирпеня, где осмотрел школу, больницу и реабилитационный центр, которым помогает Азербайджан. Затем Байрамов провёл переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский публично поблагодарил Азербайджан и лично Ильхама Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за энергетическую и гуманитарную помощь, а также за конструктивный диалог. В ходе переговоров обсуждались высокоуровневые дипломатические контакты, оборонное партнёрство, экономическое сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве, а также ситуация с российскими ударами, положение в Чёрном море и вопросы функционирования зерновых коридоров. Байрамов, со своей стороны, подтвердил готовность Баку при необходимости поставлять газ Украине и развивать использование украинских подземных хранилищ, вновь подчеркнув неизменную позицию Азербайджана в поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Таким образом, визит Байрамова показал практическое измерение азербайджано-украинского партнёрства. Визит же Ющенко придал этим отношениям дополнительное историческое и символическое измерение. Экс-президент Украины, который в годы своего правления активно продвигал энергетическое сотрудничество, развитие формата ГУАМ и укрепление связей с Каспийским регионом, сегодня возвращается в Баку уже не как глава государства, а как политик предыдущего поколения и носитель определённой исторической памяти.

Именно поэтому его нынешнее присутствие в азербайджанской столице особенно интересно. В период президентства Ющенко Украина и Азербайджан совместно искали пути диверсификации энергопоставок, развития транспортных маршрутов и укрепления связей между Чёрным и Каспийским морями. Многие из тогдашних инициатив сегодня приобретают новое значение на фоне изменения энергетической и геополитической архитектуры региона. Однако главной темой нынешних высказываний Ющенко стала уже не экономика, а принцип нерушимости государственных границ.

Выступая во время церемонии открытия парка имени Тараса Шевченко в Баку, Ющенко подчеркнул, что приверженность территориальной целостности является одним из главных элементов, объединяющих Украину и Азербайджан. Он связал опыт Азербайджана, восстановившего контроль над своими территориями, с борьбой Украины и отметил, что оба государства демонстрируют миру важный принцип: границы, сложившиеся после Второй мировой войны, должны оставаться неприкосновенными.

По его словам, территориальные претензии становятся источником конфликтов, тогда как остальные противоречия могут решаться дипломатическими средствами. В этой логике территориальная целостность оказывается не просто национальным интересом отдельного государства, а одним из фундаментальных принципов международной безопасности.

Для Азербайджана эта формула имеет особое значение. На протяжении десятилетий Баку строил свою внешнеполитическую позицию вокруг принципа территориальной целостности и международно признанных границ. После восстановления контроля над Карабахом этот принцип приобрёл ещё более конкретное историческое содержание. Поэтому украинская формула о защите территориальной целостности естественным образом находит отклик в Баку. В свою очередь, Киев рассматривает последовательную позицию Азербайджана как важную составляющую дипломатической поддержки Украины.

В этом заключается одна из наиболее примечательных особенностей отношений двух стран. Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, а Украина никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Для постсоветского пространства такая взаимность имеет особое значение, поскольку обе страны на собственном опыте столкнулись с последствиями затяжных конфликтов и спорами вокруг международно признанных границ.

Особый интерес поэтому вызывает историческая отсылка Ющенко к Бухарестскому саммиту НАТО 2008 года. Украина и Грузия тогда не получили План действий по членству, хотя альянс заявил о будущем членстве обеих стран. В интерпретации Ющенко именно нерешительность западных партнёров стала одним из факторов, позволивших Москве сохранить пространство для дальнейшего давления на соседние государства. Прозвучавшая в Баку оценка одновременно является критикой решений, принятых почти два десятилетия назад, и напоминанием о том, насколько дорого международному сообществу иногда обходится отсутствие стратегической ясности.

Эта тема особенно важна в контексте нынешней войны в Украине. Для Ющенко события последних лет подтверждают его давний тезис о необходимости более жёстких гарантий безопасности для государств, оказавшихся между Россией и евроатлантическим пространством. Для Азербайджана же эта дискуссия имеет собственное измерение: Баку традиционно придерживается самостоятельной внешнеполитической линии, одновременно поддерживая принцип суверенитета государств и выступая за решение конфликтов с учётом их территориальной целостности.

На этом фоне вручение Алиеву звания почётного гражданина Ирпеня выглядит уже не просто жестом дипломатической вежливости. Это символическая связь между двумя городами и двумя национальными историями, в которых война оставила глубокий след. Ирпень стал одним из символов украинского сопротивления российскому вторжению, тогда как Карабах занимает центральное место в современной исторической памяти Азербайджана. Визит Байрамова в Ирпень и последующее вручение Алиеву удостоверения почётного гражданина этого города позволяют рассматривать эти события как элементы одной дипломатической линии — линии взаимного признания опыта друг друга.

При этом нынешняя динамика азербайджано-украинских отношений уже давно выходит за рамки личных контактов политиков предыдущего поколения. В 2026 году она получила новое дыхание — от апрельского визита Зеленского в Азербайджан с подписанием шести двусторонних документов до августовской поездки Байрамова в Киев. На первый план выходят энергетика, восстановление инфраструктуры, торговля, транспортные коридоры и политическая координация. Иными словами, историческая близость получает конкретное экономическое и дипломатическое содержание.

В этом контексте значение визита Ющенко заключается не в возвращении к прошлому, а, скорее, в демонстрации преемственности. Человек, который когда-то представлял украинскую власть и вместе с азербайджанским руководством закладывал основы нынешнего политического диалога, сегодня уже не обладает государственными полномочиями. Однако его присутствие в Баку показывает, что созданные тогда связи не исчезли вместе с окончанием президентского срока. Они продолжают существовать на уровне политической памяти и общественной дипломатии, одновременно вписываясь в новую систему отношений между Киевом и Баку.

В конечном счёте визит Ющенко можно рассматривать как часть более широкого процесса. Если поездка Байрамова в Киев показала практическое измерение партнёрства, то приезд бывшего украинского президента в Баку придал ему историческое и символическое измерение. Эти два события вместе демонстрируют, что азербайджано-украинские отношения сегодня строятся одновременно на нескольких уровнях — от конкретных энергетических и восстановительных проектов до общего понимания значения суверенитета и территориальной целостности.

Именно сочетание этих уровней делает нынешний этап отношений особенно примечательным. Украина и Азербайджан находятся в совершенно иной международной обстановке, чем двадцать лет назад, однако один из фундаментальных принципов их взаимодействия остаётся неизменным: государственные границы и суверенитет не должны становиться предметом произвольного пересмотра силой. Визит Ющенко в Баку напомнил об этом принципе через призму личной дипломатии и исторической памяти, тогда как действия нынешних руководителей двух стран показывают, что эта память постепенно превращается в конкретное политическое и экономическое партнёрство.

Автор

Заур Нурмамедов