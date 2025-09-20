Ни одна нация и страна не может чувствовать себя в полной безопасности, пока существует путинский режим. Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу Апостроф.

Политик считает, что возвращение к границам 1991 года — это не полная формула победы.

«Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю — и все? И вы считаете, если выходить на границу 91 года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите,» — подчеркнул Ющенко.

«На Москву?», — спросил интервьюер.

«На Москву», — ответил Ющенко.

Третий президент считает, что путинский режим угрожает не только Украине, но и каждому свободному народу.

«Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим», — заявил Ющенко.