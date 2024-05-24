Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Запад и Европа готовятся к войне с Россией, и все заявления западных политиков о «российской угрозе» являются тому оправданием.

Об этом премьер-министр Орбан сказал в интервью в передаче «Доброе утро, Венгрия» радиостанции Kossuth.

Он отметил, что перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну, то же самое продолжается сегодня: «Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков».

По мнению Орбана, вероятность нападения России на одну из стран НАТО крайне низка, ни одно государство не решится напасть на страну НАТО. «НАТО — это Союз обороны, и не потерпит никаких военных действий, нарушающих суверенитет любого члена Альянса. Поэтому все эти заявления западных политиков об угрозе со стороны России я интерпретирую как маневр Запада и подготовку Европы к войне с Россией».