Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что решил потратить 99% своего состояния на благотворительность в течение ближайших двадцати лет.

«Когда я умру, обо мне будут говорить много разного, но я твердо намерен сделать так, чтобы обо мне не сказали «он умер богатым»», — написал Билл Гейтс на своем сайте, процитировав перед этим слова американского магната и филантропа Эндрю Карнеги о том, что тот, кто умирает богатым, умирает опозоренным.

Правда, по состоянию на сейчас, если Гейтс раздаст 99% своих денег, то все равно останется миллиардером. В текст о своем решении он вставил график, согласно которому его состояние сейчас оценивается в 108 млрд долларов.

Фонд Гейтсов (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) давно финансирует проекты в здравоохранении и других областях, но сейчас, как объяснил основатель Microsoft, он решил ускорить траты: если до сих пор они с женой планировали, что фонд будет работать десятки лет после их смерти, то теперь он решил, что фонд раздаст все деньги и закроется в 2045 году.

Гейтсу этой осенью исполнится 70 лет.

По расчетам Гейтса, за эти 20 лет его фонд потратит около 200 млрд долларов — окончательная сумма будет зависеть от ситуации на рынке и инфляции. За 25 лет существования Фонд Гейтсов уже выделил 100 миллиардов на здравоохранение и развитие в разных странах.

В следующие двадцать лет фонд, как написал Гейтс, будет преследовать три главные цели: победа над болезнями, которые поддаются профилактике, но все еще убивают матерей и детей, победа над инфекционными болезнями, включая малярию и корь, а также избавление от бедности сотен миллионов жителей разных стран.

На вопрос, чем вызвано это решение, в интервью Би-би-си Гейтс сказал, что через двадцать лет в мире будут другие богатые люди, и они будут лучше понимать, как помочь людям решать проблемы.