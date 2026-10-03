Северная Корея запустила в направлении Японского моря как минимум одну баллистическую ракету. Об этом сообщил в субботу, 3 октября, Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. «Южная Корея, США и Япония поддерживают высокий уровень боевой готовности, поддерживая тесный обмен информацией о северокорейских баллистических ракетах», — говорится в заявлении Сеула.

Сообщению предшествовал взрыв в приграничной зоне между Северной и Южной Кореей 21 сентября, в результате которого пострадали три южнокорейских военнослужащих. В Сеуле полагают, что произошедшее — результат подрыва северокорейских противопехотных мин, передает агентство AFP со ссылкой на южнокорейские военные источники.

Министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль обвинил Пхеньян в нарушении перемирия и объявил о намерении принять ответные меры. В ОКНШ потребовали от КНДР принести извинения.

Северная Корея отвергла обвинения. Утверждение южнокорейской стороны является «чрезвычайно низким и грязным», заявила сестра северокорейского правителя Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, слова которой приводит госагентство КНДР ЦТАК (KCNA).

Формально Южная и Северная Корея по-прежнему находятся в состоянии войны: Корейская война завершилась в 1953 году подписанием соглашения о перемирии, но не официального мирного договора. Две страны разделяет демилитаризованная зона. Посередине этой заминированной полосы проходит демаркационная линия. Это одна из наиболее укрепленных и заминированных границ в мире. (DW)