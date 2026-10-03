Расследование инцидента на рейсе FlyDubai из Дубая в Тель-Авив выявило попытку совершения теракта. Об этом сообщила Генпрокуратура Арабских Эмиратов.

По данным следствия, второй пилот во время полёта напал на командира воздушного судна – гражданина Индии Смита Маччхара – с аварийным топором и попытался захватить управление самолётом. Прокуратура квалифицирует произошедшее как планирование и попытку совершения теракта.

Следствие устанавливает мотивы нападавшего и его возможные связи, изучает вещественные и цифровые доказательства и проводит технические экспертизы. Окончательные результаты расследования будут обнародованы после завершения всех процедур.

По данным ABC News, нападавший – 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хаммами. В 2024 году он проходил стажировку в качестве второго пилота в авиакомпании Oman Air, но был отстранен от полётов после обнаружения у него «материалов экстремистской направленности». При этом ему разрешили продолжить работу в компании на административной должности.

Позднее подозреваемый работал в Royal Air Maroc, а восемь месяцев назад устроился во FlyDubai. Почему после обнаружения экстремистских материалов его вновь допустили к полётам и как он оказался вторым пилотом рейса в Израиль, пока неизвестно.

По имеющимся данным, подозреваемый сотрудничает со следствием. Он заявил, что намеревался разбить самолёт на территории Израиля.

Инцидент произошел утром 30 сентября на борту Boeing 737 FlyDubai, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Самолёт передал сначала общий сигнал чрезвычайной ситуации 7700, а затем код 7500, означающий незаконное вмешательство в управление воздушным судном.

За несколько десятков секунд лайнер потерял больше четырёх километров высоты.

Несмотря на тяжелые ранения, капитан открыл дверь кабины. Пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего, после чего двое других пилотов FlyDubai, летевших на борту как резервный экипаж, восстановили управление и посадили самолет в саудовском Табуке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что нападавший, предположительно, намеревался разбить самолёт. Израильские власти назвали произошедшее «джихадистским терактом». (svoboda.org)