Президент США Дональд Трамп заблуждается, когда называет Ормузский пролив американским, Иран в скором времени это исправит. Об этом в соцсети Х написал замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади.

Ранее американский лидер опубликовал карту, на которой Ормузский пролив отмечен как территория США.

«Его заблуждение относительно Ормузского пролива либо будет исправлено, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями», — написал замглавы МИД в X.

Гарибабади также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив Персидским, хотя раньше хотел переименовать его в Арабский.