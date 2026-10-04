Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не рассматривает маршрут TRIPP как конкурента транспортным маршрутам, проходящим через Грузию. По его словам, новый маршрут, напротив, может дополнить Средний коридор на фоне роста грузопотока.

«TRIPP не является конкурентом нашего маршрута. Он будет фактически дополняющим с учетом тех тенденций, которые сегодня наблюдаются в Среднем коридоре», — сказал Кобахидзе в программе «Открытый эфир» телеканала Imedi.

По словам премьер-министра, с 2020 года грузооборот в Среднем коридоре вырос в семь раз, что создало объективную необходимость в диверсификации транспортных маршрутов.

«Мы не думаем, что маршрут TRIPP или какой-либо другой маршрут способен создать существенную проблему для традиционных маршрутов, проходящих через Грузию», — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что Тбилиси рассчитывает на дальнейший рост транзитного потенциала страны благодаря развитию инфраструктуры. В частности, речь идет о порте Анаклия, возможном расширении порта Поти, авиационной инфраструктуре, автомагистралях и модернизации железной дороги.

Кобахидзе заявил, что правительство рассчитывает завершить строительство всех автомобильных магистралей к 2031 году, а модернизация железной дороги должна увеличить как интенсивность движения поездов, так и объем перевозимых грузов.

«Главное — до конца следовать плану, который у нас сегодня намечен в сфере связанности», — сказал грузинский премьер.