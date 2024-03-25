Запланированы переговоры с Николом Пашиняном и совместное заявление для прессы. Также состоится встреча с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

В состав делегации Грузии входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари и глава администрации правительства Леван Жоржолиани, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

До этого, 16 марта, Кобахидзе провел переговоры в Баку.

Пашинян последний раз приезжал в Тбилиси два месяца назад, 26 января. Тогда премьер-министром Грузии был Ираклий Гарибашвили, переговоры прошли за три дня до его отставки. Гарибашвили и Пашинян тогда объявили что подписали меморандум о стратегическом сотрудничествемежду двумя странами, но в прессе этот документ до сих пор не опубликован. (NEWSGEORGIA)