Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего посла США в этой стране Келли Дегнан в поддержке попыток революции в Грузии в 2023 году.

Как сообщает #, об этом глава правительства написал в «X».

Он отметил, что бывший посол США в Грузии поддерживала две попытки революции в 2023 году.

Кобахидзе также сообщил, что обсудил этот вопрос с советником Госдепартамента США Дереком Шолле и выразил своё сожаление по этому поводу. Премьер-министр добавил, что революционные попытки в 2023 году были финансированы из иностранных источников.