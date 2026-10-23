Апелляционный суд Бухареста вынес окончательное решение о предварительном аресте бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого обвиняют в мошенничестве.

Таким образом, судьи отменили решение окружного суда Бухареста, который изначально согласился заменить предварительное заключение Джорджеску сроком на 30 дней на домашний арест, передает digi24.ro

После заседания политика доставили обратно в Центральный следственный изолятор румынской столицы.

Во время рассмотрения дела около 500 сторонников Джорджеску заблокировали движение на площади Независимости перед Апелляционным судом Бухареста, ожидая окончательного решения о мере пресечения. Дорожная полиция ввела ограничения движения, а столичная жандармерия призвала к спокойствию.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Следователи установили, что в течение сентября 2021 года Джорджеску, Русен и ещё один гражданин Италии создали организованную преступную группу, которая действовала под руководством политика на территории Румынии и Великобритании «с целью получения неправомерной материальной выгоды».