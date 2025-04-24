Бывшему кандидату в президенты Румынии, ультраправому политику Кэлину Джорджеску продлили меру пресечения в виде судебного контроля еще на 60 дней.

В четверг, 24 апреля, Джорджеску явился в прокуратуру и примерно через 30 минут вышел оттуда, не дав никаких комментариев, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro.

По информации от источников, принято решение о продлении для него судебного контроля еще на 60 дней, что предусматривает в том числе запрет выезда за границу без согласования и запрет публикации контента фашистского, антисемитского и подобного характера в соцсетях.

Джорджеску находится под следствием по ряду обвинений, из которых самые серьезные – действия, направленные против конституционного строя.