Директор и главный бухгалтер Губинского олимпийского спортивного комплекса арестованы по обвинению в хищении более полумиллиона манатов.

Как передает #, в результате расследований, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, выявлены противоправные действия директора Губинского спортивно-оздоровительного, учебно-тренировочного комплекса ООО «Азеридмансервис» Рашида Оруджева и бухгалтера Видади Ширинова.

Они обвиняются в хищении и должностных преступлениях. Ущерб по делу оценивается более чем в полмиллиона манатов.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Р.Оруджева и В.Ширинова избрана мера пресечения в виде ареста.