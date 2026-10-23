Все трое граждан Азербайджана спасены после удара беспилотника по грузовому судну «Хорев» у берегов Румынии в Черном море, один из них получил легкие травмы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«По полученной нами информации, все трое наших граждан, входивших в экипаж судна из 13 человек, спасены. Получивший легкие травмы Руфан Халиг оглу Ахмедов, 1992 года рождения, прошел медицинское обследование и размещен в гостинице», — сообщил представитель МИД.

Он также подчеркнул, что посольство Азербайджана в Румынии совместно с соответствующими уполномоченными структурами проводит координационную работу. Принимаются необходимые меры для оказания гражданам страны консульской поддержки.

МИД вновь призвал граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где ведутся боевые действия и сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности.

«Также призываем не заниматься трудовой деятельностью на этих территориях и на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам, в особенности на судах в акваториях Черного и Азовского морей», — подчеркнул Гаджизаде.

Отметим, что торговое судно «Хорев» под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. По данным румынских военно-морских властей, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.