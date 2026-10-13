Все восемь граждан Азербайджана, находившиеся на борту атакованного беспилотником грузового судна Chelsea-3 в Черном море, спасены. Один из них госпитализирован в Варне, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, судно подверглось атаке с применением беспилотника около 01:30 13 октября в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла.

Экипаж Chelsea-3 состоял из 15 человек, восемь из которых — граждане Азербайджана.

«Все наши граждане спасены. Один из них – Рамин Рауф оглу Гамбарли, 1993 года рождения – госпитализирован в военный госпиталь города Варна и находится под наблюдением. Остальные семь граждан Азербайджана прошли первичное медицинское обследование, их состояние удовлетворительное», — сообщил Гаджизаде.

По его словам, МИД Азербайджана совместно с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств координирует работу по этому вопросу.

Принимаются меры для оказания гражданам необходимой медицинской и консульской помощи, а также организации их безопасного возвращения в Азербайджан.

Внешнеполитическое ведомство вновь призвало граждан воздерживаться от поездок в районы боевых действий и места с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

МИД также рекомендовал не работать на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам, особенно на судах в акваториях Черного и Азовского морей.

Грузовое судно Chelsea 3 под флагом Мальты подверглось атаке БПЛА в Черном море, примерно в 15 морских милях от болгарского города Бяла.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на администрацию Варненской области.

За нападениями на два грузовых судна во вторник вблизи территориальных вод Болгарии, по всей видимости, стоит Россия, заявил премьер-министр страны Румен Радев в публичном заявлении и разговоре с российским послом. «У нас нет веских и однозначных доказательств, чтобы выдвигать обвинения против какой-либо из сторон, но… логика подсказывает, что этот исход выгоден Российской Федерации», — сказал Радев в телеобращении. Он назвал военную эскалацию в Черном море «недопустимой» и сообщил, что разговаривал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Тот пообещал при необходимости усилить оборону в регионе.

Радев вызвал российского посла Элеонору Митрофанову и заявил ей, что вероятным виновником инцидента является Россия, поскольку Украине не было смысла уничтожать собственные корабли, передало болгарское информагентство BTA. Одно из двух судов, принадлежащее Украине Chelsea 3, которое ходит под мальтийским флагом, попало под удар трех беспилотников. Экипаж — семь украинцев и восемь азербайджанцев — были спасены.

Второе грузовое судно, HS Dignity, затонуло в результате ночной атаки; одного члена экипажа удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Митрофанова заявила, что не располагает информацией из Москвы об этих нападениях, которые, по ее мнению, могли быть «провокацией», устроенной третьей стороной.

«Черное море стало еще одним фронтом эскалации российской войны против Украины», – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как и Радев, она назвала это «недопустимым».

Неделю назад у берегов Болгарии под удары неизвестных дронов попали еще два торговых судна, одно из них затонуло.

София запросила у союзников по НАТО помощь в расследовании атак, чтобы установить происхождение беспилотников.