В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, сообщают Силы обороны юга Украины.

По данным украинских военных, балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, а на верхней палубе начался пожар. В итоге капитан зафиксировал судно на мели, чтобы оно не затонуло.

В ВСУ заявили, что катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу. По данным военных, в результате произошедшего ранения получили два человека: одному оказали помощь на месте, второго госпитализировали, чтобы дополнительно обследовать.

Поврежденное судно планируется снять с мели и доставить в порт.