Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно TEDY в Черном море.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, судно подверглось атакам дронов 9 сентября. Среди членов экипажа находились азербайджанские граждане.

В результате погибли Аслан Алиев и Асим Гасымов. Имран Новрузов и Рауф Алиев получили ранения и были госпитализированы в городскую больницу Черноморска в Украине.

МИД Азербайджана координирует работу с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств.

После прохождения медицинского обследования и лечения планируется возвращение раненых граждан на родину. Ведомство также принимает меры для оказания необходимой консульской помощи и проведения процедур, связанных с телами погибших.

МИД выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Вновь призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где продолжаются военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, от трудовой деятельности на этих территориях, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, следующих по таким маршрутам», — говорится в заявлении ведомства.