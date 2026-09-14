В государственных органах в Баку с 15 сентября на два месяца вводится новый график работы в рамках пилотного проекта.

Как передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, новый график будет применяться в государственных органах, а также юридических лицах с госучастием и юрлицах публичного права, созданных от имени государства, расположенных в Баку и прилегающих территориях.

Рабочее время будет организовано в трех режимах: 08:00–17:00, 09:00–18:00 и 09:30–18:30, в каждом из которых должно быть занято не менее 30% сотрудников. В течение пилотного периода профильные госорганы оценят транспортную загруженность, а по итогам анализа будут подготовлены окончательные предложения по режиму работы.

Отметим, что организация графика предусмотрена Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана.