В связи с 28 мая – Днем независимости – завтра в режим работы ЗАО «Бакинский метрополитен» будут внесены изменения.

Завтра интервал движения поездов на линии “Ази Асланов – 28 мая” с 07:00 до 21:00 составит 2 минуты 30 секунд. После станции “28 мая”, где сходятся зеленая и красная линии, интервал движения поездов в направлениях “Ичеришехер” и “Дернегюль” и обратно будет в 2 раза больше.

В зависимости от пассажиропотока при необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.

Также будет изменено время прибытия и отправления поездов на станцию ​​»Бакмил» на субботний график.