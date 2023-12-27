31 декабря — в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы ЗАО «Бакинский метрополитен» будут внесены изменения.

Об этом сообщает # со ссылкой на ЗАО.

В соответствии с постановлением Кабинета министров, поскольку суббота 30 декабря 2023 года и воскресенье 7 января 2024 года объявлены рабочими днями, движение поездов в бакинском метро будет регулироваться в соответствии с рабочими днями осенне — зимнего графика. В часы пик в направлении «28 мая — Ази Асланов» между поездами будет интервал в 2 минуты.

31 декабря и 1 января 2024 года движение поездов в направлении «28 мая — Ази Асланов» будет организовано с интервалом 2,5 минуты с 07:00 утра до 21:00 вечера.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года режим работы метрополитена будет продлен на час до 01:00.