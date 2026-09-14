Министр культуры Израиля призвал лишить израильского гражданства режиссеров документального фильма «NAZA» Юваля Абрахама и Рахель Шор за «предательство своей страны». Их картина, получившая накануне специальный приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, рассказывает о применении ЦАХАЛ технологий искусственного интеллекта при нанесении ударов, приводивших к гибели мирных жителей.

«Невозможно постичь эту жгучую ненависть создателей фильма к самим себе — они готовы причинить вред собственной стране ради аплодисментов антисемитов со всего мира. Это предательство страны», — написал в X Мики Зоар (партия «Ликуд»).

В Венеции документальный фильм «NAZA», сделанный в соавторстве с журналистами британской Guardian, сорвал 25-минутную стоячую овацию.

«Как министр культуры я немедленно предприму шаги, чтобы лишить этих презренных режиссеров израильского гражданства за предательство страны», — заявил Зоар.

В название фильма легла аббревиатура, использумая в Армии оброны Израиля и означающая «сопутствующий ущерб».

Он основан на интервью с 24 израильскими военнослужащими и офицерами, которые, как утверждают авторы, участвовали в планировании и нанесении ударов по Газе. Их имена и лица скрыты, а голоса изменены.

Эти люди рассказывают авторам, как они удаленно участвовали в выборе домов жителей Газы в качестве целей для ударов. В фильме утверждается, что зачастую перед нанесением удара израильским военным было известно, что в доме, который станет целью, находятся дети.

Авторы «NAZA» утверждают, что военные операции Израиля приводили к систематической массовой гибели мирного населения. Израиль эти обвинения отвергает.

В пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) категорически отвергла утверждения, содержащиеся в фильме.

«Фильм основывается на анонимных свидетельствах людей, личности которых невозможно проверить. Нельзя установить даже то, служили ли они в ЦАХАЛ, в каком качестве и имели ли вообще отношение к событиям, о которых идет речь в выдвигаемых обвинениях», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В частности, собеседники авторов фильма подробно описывают принципы работы ИИ-систем наведения и массовой слежки.

Также в фильме звучат утверждения, касающиеся государственной и военной стратегии Израиля. Представители командования отмечают, что эти заявления «явно выходят за пределы информации, доступной военнослужащим младшего звена».

Кроме того, по заявлению ЦАХАЛ, в картине упоминаются ситуации, к которым якобы имели отношение опрошенные авторами военнослужащие Управления военной разведки. Однако в армии утверждают, что в силу своих служебных обязанностей эти люди «по определению не могли участвовать» в описываемых процессах.

Министр культуры не имеет прямого отношения к лишению израильского гражданства, но в принципе такая процедура существует, хотя применяется редко.

Ходатайство о лишении гражданства подает министр внутренних дел, одобряет его министр юстиции, а затем обоснованность их решений проверяет суд.

Изначально принудительное лишение гражданства допускалось в случаях, когда оно было получено путем предоставления заведомо ложной информации. В 2023 году было введено еще одно основание для лишения гражданства: осуждение за терроризм. Кроме того, в 2022 году Верховный суд постановил, что гражданства можно лишать лиц, проявивших нелояльность государству, например, совершивших акты шпионажа или государственную измену.

Война в Газе началась с нападения палестинской вооруженной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, жертвами которого стали более 1200 человек. Еще 251 человек был захвачен боевиками в заложники.