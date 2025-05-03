Продолжаются съемки художественного фильма «44», посвященного Отечественной войне.

4 мая в центральной части Баку пройдут съемки некоторых эпизодов фильма.

Отметим, что в связи с предстоящим в этот день «Бакинским марафоном 2025» будет временно ограничено движение автомобилей по ряду улиц и проспектов. Пользуясь ограничением движения автомобилей на отдельных дорогах, проведение съёмок фильма на этих территориях предусмотрено в утренние часы — с 04:00 до 09:45.

Съемки художественного фильма «44», посвященного пути к исторической Победе в Отечественной войне, наряду с городом Баку, также проводились в Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше и других регионах.