Танкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, после чего на судне возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim. По утверждению КСИР, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы и, игнорируя предупреждения военно-морских сил корпуса, пыталось выйти из пролива по неразрешенному южному маршруту. Название танкера в заявлении не приводится.