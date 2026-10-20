Бакинский «Сабах» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

На 10-й минуте Серу Гирасси вывел гостей вперед. На 39-й минуте Эйден Маккарти сравнял счет. Однако на 53-й минуте Гирасси оформил дубль и принес «Боруссии» победу.

На 30-й минуте Джой-Ланс Миккельс отправил мяч в сетку ворот дортмундцев, но после просмотра VAR гол был отменен.

После этого матча в активе «Сабаха» осталось 3 балла, «Боруссия» увеличила количество набранных очков до 6.