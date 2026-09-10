Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо (Франция). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья. На 43-й минуте капитан Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев. Через две минуты форвард Беньямин Шешко довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте защитник Лисандро Мартинес забил четвёртый гол манкунианцев.

Эта игра стала первой для «Сабаха» в Лиге чемпионов.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

Результаты других матчей: