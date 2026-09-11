Израильские власти приказали британским военным, занимавшимся предотвращением насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, покинуть территорию. Об этом 11 сентября заявила газета The Telegraph.

По информации газеты, группе, состоящей из десяти британских военных, которая находилась в городе Рамалла в соответствии с соглашениями Осло и обеспечивала там безопасность, поступило указание от властей Израиля покинуть регион в течение семи дней. Данная мера является еще одним ответом страны на введенные Лондоном санкций в отношении израильских поселений на Западном берегу.

Формально главной задачей группы было проведение консультаций и обучения сил безопасности палестинской администрации, однако помимо этого британские военные также были «глазами и ушами» Запада на данной территории. По данным издания, военные регулярно направляли в Лондон и Вашингтон отчеты о случаях насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев.