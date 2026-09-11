Президент США Дональд Трамп направил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе письмо, в котором перечислил некоторые требования, выполнение которых Южно-Африканской Республикой приведет к улучшению отношений между двумя странами. Об этом сообщила местная газета Daily Maverick со ссылкой на собственные источники.

Письмо, по словам издания, передал Рамапосе 26 августа посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл. В нем содержатся пять требований: продемонстрировать, что ЮАР придерживается политики неприсоединения, дистанцировавшись от противников США, таких как Иран; уделять первостепенное внимание защите фермеров от насилия; отменить закон об экспроприации земли без выплаты компенсации; отказаться от требования, которое обязывает американских инвесторов передавать право собственности на 30% своих предприятий чернокожим гражданам ЮАР; осудить песню «Убей бура» («Убей фермера») как проявление расовой ненависти.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подтвердил изданию, что Рамапоса ответит Трампу на его письмо. «Я не могу назвать точные сроки. Но ответ будет дан своевременно», — сказал Магвенья.

С возвращением в Белый дом президент США Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белого населения страны и в первую очередь фермеров. Он утверждает, что у белых фермеров в ЮАР насильно конфискуют землю. Администрация Белого дома также обвиняет правительство ЮАР в тесном сотрудничестве со странами, которые США рассматривают как своих геополитических конкурентов. В целях давления на ЮАР Вашингтон отменил программы помощи африканской стране, ввел повышенные тарифы на часть импорта из Южно-Африканской Республики. В качестве действующего председателя Группы двадцати (G20) США не допускают делегации ЮАР до работы в «двадцатке», отказавшись предоставлять ее членам въездные визы на территорию Соединенных Штатов.