В Тбилиси собираются построить башню, которая должна стать самым высоким зданием Грузии и всего Южного Кавказа. 62 этажа, 280 метров высоты, шесть башен в составе Downtown Tbilisi и заявленная стоимость всего проекта около $2 млрд. Но настоящее значение этой истории заключается не в высоте здания.

Trump Tower появляется в Грузии в момент, когда отношения Тбилиси с Евросоюзом и США переживают серьезную трансформацию, а сама страна пытается сохранить пространство для маневра между Западом, Россией и другими центрами силы.

15 сентября в Тбилиси состоялась презентация проекта. В ней приняли участие представители грузинского правительства и Trump Organization, а по видеосвязи выступил Эрик Трамп, исполнительный вице-президент компании. Сам факт участия представителя семьи президента США придал коммерческому проекту дополнительное международное измерение.

Официально речь идет о крупном девелоперском проекте. Downtown Tbilisi должен включать около 600 тысяч квадратных метров недвижимости, шесть башен, жилые и гостиничные помещения, офисы, торговую и развлекательную инфраструктуру. В реализации участвуют грузинские компании Archi и Invia, а Trump Organization выступает партнером проекта. Важно при этом не воспринимать заявленные $2 млрд как объем американских инвестиций: эта сумма относится ко всему грузинскому проекту, тогда как участие Trump Organization связано прежде всего с брендом и партнерством.

И именно здесь начинается геополитика. Для Тбилиси ценность имени Trump заключается не только в международной узнаваемости. В условиях ухудшения отношений с рядом западных институтов сам факт появления американского бренда в крупнейшем грузинском девелоперском проекте позволяет правительству демонстрировать: страна остается привлекательной для американского бизнеса и не находится в международной изоляции.

Это особенно важно на фоне отношений с ЕС. Евросоюз считает процесс вступления Грузии де-факто остановленным с июня 2024 года. В ноябре того же года грузинские власти заявили, что не будут добиваться открытия переговоров о вступлении до 2028 года. В 2026 году ЕС также приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Брюссель связывает изменение отношений с тем, что считает демократическим откатом в Грузии. Тбилиси, в свою очередь, продолжает говорить о европейской перспективе, но одновременно делает все больший акцент на суверенитете и собственных национальных интересах.

На этом фоне американское направление становится особенно чувствительным. Trump Organization — частная компания, и ее участие не означает изменения официальной политики США в отношении Грузии. Однако название Trump связано непосредственно с семьей действующего президента США, а значит, любой крупный международный проект компании получает дополнительное политическое внимание.

Отсюда возникает вопрос: может ли коммерческий контакт с Trump Organization создать дополнительные возможности для диалога между Тбилиси и Вашингтоном?

Однозначного ответа пока нет. Но сама структура проекта позволяет грузинским властям демонстрировать наличие прямых связей с американским бизнесом в период, когда официальные отношения с частью американского политического истеблишмента остаются сложными.

Эта история имеет и более чувствительную сторону. The Wall Street Journal обращал внимание на связи грузинских участников проекта с Бидзиной Иванишвили и рассматривал Trump Tower в контексте отношений между Тбилиси и администрацией Трампа. Издание также поднимало вопрос о потенциальном конфликте между политической деятельностью президента США и международными бизнес-интересами его семьи. Эти оценки являются частью публичной дискуссии и сами по себе не доказывают существования политической сделки.

Но именно поэтому проект становится интереснее обычной инвестиционной истории. Получается необычная конструкция: семья действующего президента США через частный бизнес получает крупный коммерческий проект в стране, чьи отношения с западными партнерами находятся в кризисе. Для грузинской стороны это возможность показать американское присутствие; для Trump Organization — возможность расширить глобальный бизнес. Одновременно обе стороны получают дополнительное политическое внимание.

Еще интереснее то, что это уже не первая попытка бренда Trump закрепиться в Грузии. В 2011 году Trump Organization заключила соглашение с Silk Road Group по проекту Trump Tower в Батуми. В 2017 году стороны объявили о прекращении его реализации.

Сегодня бренд возвращается в Грузию, но политическая среда изменилась радикально. Первый проект появился во времена Михаила Саакашвили, когда Тбилиси последовательно двигался в сторону максимально тесной интеграции с США и Европой. Нынешний Trump Tower возникает при Georgian Dream — в период ухудшения отношений с ЕС и Вашингтоном и одновременно расширения грузинских связей с Турцией, Азербайджаном, Китаем и другими партнерами.

Таким образом, один и тот же бренд оказывается в двух совершенно разных геополитических эпохах Грузии. Это позволяет посмотреть на проект еще шире. Тбилиси находится на пересечении интересов России, Турции, Азербайджана, ЕС, США и Китая. География делает Грузию важным звеном между Черным морем, Южным Кавказом и Центральной Азией. Через ее территорию проходят энергетические и транспортные маршруты, включая Средний коридор.

Поэтому значение американского бизнеса в Грузии не ограничивается грузинским рынком. Для Тбилиси важно, чтобы страна оставалась интересной сразу нескольким центрам силы, не превращаясь в зависимый от одного из них экономический и политический придаток.

Trump Tower в этом смысле можно рассматривать как элемент более широкой стратегии сохранения пространства для маневра. Грузия получает американский бренд, продолжает развивать экономические связи с Турцией и Азербайджаном, сотрудничает с Китаем и одновременно пытается сохранить европейскую перспективу. Это не обязательно означает полностью сформированную многовекторную стратегию, но показывает стремление Тбилиси не замыкаться на одном внешнем направлении.

При этом сам небоскреб не способен автоматически создать геополитическое влияние. Чтобы Trump Tower действительно стала экономическим активом, вокруг нее должны появиться международные компании, инвесторы, гостиничные операторы и покупатели недвижимости. Если Downtown Tbilisi превратится в полноценный международный деловой кластер, его значение будет существенно шире рынка недвижимости.

Если же проект останется преимущественно премиальным жилым комплексом с громким названием, его международное значение окажется в основном символическим. Поэтому ключевой тест начнется не на презентации, а во время реализации проекта. Trump Tower заявлена к завершению в 2031 году, весь Downtown Tbilisi — к 2033-му. Именно тогда можно будет оценить, превратился ли бренд Trump в реальный экономический ресурс для Тбилиси.

Но политическое значение проекта проявится раньше. Если отношения Грузии и США улучшатся, Trump Tower может стать одним из символов восстановления американского интереса к стране. Если разногласия сохранятся, башня останется коммерческим проектом, вокруг которого продолжатся политические споры. В любом случае она будет существовать на пересечении бизнеса и геополитики.

Именно поэтому Trump Tower в Тбилиси — это история не столько о небоскребе, сколько о поиске Грузией нового места в меняющемся международном порядке. Для Брюсселя американский бренд не заменит демократические реформы и европейскую интеграцию. Для Вашингтона частный проект не является эквивалентом государственной политики. Для Тбилиси же он дает возможность показать, что американское присутствие в стране сохраняется. И в этом заключается главный парадокс проекта.

Trump Tower может стать одновременно коммерческим объектом, инструментом международного позиционирования и символом попытки Грузии сохранить связи сразу с несколькими центрами силы. Ее 280 метров будут видны всему Тбилиси. Но гораздо важнее будет то, какие связи возникнут вокруг этих 280 метров — между грузинским бизнесом и американскими корпорациями, между Тбилиси и Вашингтоном, между Южным Кавказом и Европой, между Черным морем и Центральной Азией.

Настоящий масштаб Trump Tower поэтому будет измеряться не этажами. Он будет измеряться тем, сможет ли Грузия превратить свое географическое положение и международные связи в политический и экономический ресурс, сохраняя пространство для маневра между конкурирующими центрами силы.

Заур Нурмамедов