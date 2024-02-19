Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France Presse.

Доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники «осуждают нынешнюю стратегию управления башней». По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов».

Профсоюзы требуют обратить внимание на то, что «после пандемии коронавируса доходы от туристов сократились более чем на €120 млн». Они требуют создания специального фонда, который позволит профинансировать ремонтные работы, необходимые для поддержания Эйфелевой башни в надлежащем состоянии.

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.