Профсоюзы Финляндии пригрозили остановить авиасообщение практически во всех аэропортах страны из-за забастовки, которая пройдет 1 и 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Профсоюза государственных и социальных служащих, Авиационного профсоюза, Ассоциации автомобильной и транспортной промышленности и ряда других.

Отмечается, что забастовка пройдет из-за намерений финского правительства снизить уровень защищенности работников и ослабить действие коллективных договоров.

Как указал председатель Профсоюза государственных и социальных служащих Хокан Экстрем, цели программы властей вытекают из предвыборных манифестов бизнес-сообществ. Профсоюзные организации, по его словам, не могут оставаться в стороне, пока их члены лишены возможности защитить достойные условия труда.