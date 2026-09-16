В Гааге Специальный трибунал по военным преступлениям в Косово 16 сентября вынес приговор бывшему руководителю Армии освобождения Косово и бывшему президенту частично признанной Республики Косово Хашиму Тачи. Его признали виновным в военных преступлениях и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Вместе с ним сроки получили его соратники и бывшие руководители АОК, которая вела вооружённую борьбу за независимость Косова от Сербии в конце 1990-х годов.

бывший спикер косовского парламента Кадри Весели – 18 лет лишения свободы,

бывший спикер косовского парламента Якуп Красничи – 25 лет лишения свободы,

бывший депутат парламента Реджеп Селими – 13 лет лишения свободы.

Часть изначально выдвинутых обвинений в преступлениях против человечности были сняты. Судья заявил, что хотя Специализированная прокуратура смогла доказать насилие в отношении гражданских лиц, доказательств, что оно было масштабным вне разумных сомнений, представлено недостаточно.

В самом Косове в преддверии вынесения приговора в разных городах прошли акции в поддержку обвиняемых, сообщает Косовская редакция Радио Свободная Европа. Также протесты сторонников ОАК проходят в Гааге, где вынесли приговор.

Четверо подсудимых обвинены в убийствах, пытках и незаконных преследованиях. Прокуроратуры изначально запросила 45 лишения свободы для каждого из них, сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. Все обвиняемые отрицали свою вину, отмечает Настоящее Время».

Тачи добровольно приехал в Гаагу после предъявления ему обвинений в 2020 году, уйдя в отставку с поста президента. Он и другие обвиняемые воспринимаются многими косовскими албанцами как герои борьбы за независимость.

Жестокие действия армии Югославии и полиции Сербии против АОК и гражданского населения автономной провинции Косово в 1999 году привели к международному давлению на Белград, а затем и к военной интервенции НАТО. После кампании воздушных ударов США и других стран НАТО сербские войска были выведены из Косова. В 2008 году сформированные косовскими албанцами органы власти объявили о независимости Республики Косово, которую признало менее половины стран мира, в том числе США и большинство стран ЕС. Сербия независимость Косова не признаёт.

Ранее Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге привлёк к ответственности по обвинениям в преступлениях, совершённых в ходе конфликта в Косове, ряд высокопоставленных деятелей бывшей Югославии и Сербии, в том числе Слободана Милошевича, который умер в тюрьме в Гааге до вынесения приговора. Им вынесли приговоры от 15 до 22 лет лишения свободы. (svoboda.org)