Бывший президент Франции Николя Саркози во второй раз предстал перед судьями по делу «Бигмалион». Речь идёт о незаконном финансировании президентской кампании 2012 года через рекламное агентство «Бигмалион». Через это агентство, как установили следователи, проводилась значительная часть средств в поддержку Саркози, отмечает Международное французское радио (RFI).

Саркози и его партия «Союз за народное движение» (позднее сменила название на «Республиканцы») существенно превысили лимит на финансирование президентской кампании. Чтобы скрыть нарушения, предвыборный штаб Саркози и пиар-агентство Bygmalion, по данным следствия, пользовались подложными счетами. Агентство выписывало счета за предвыборные партийные митинги и съезды, не связанные с выборами, и эти расходы не попадали в финансовый отчет предвыборной кампании. Как сообщается в публикации, трое сотрудников агентства Bygmalion признали факт махинации.

Суд первой инстанции приговорил экс-президента к одному году лишения свободы. Это оказалось более строгим наказанием, чем то, которого требовали прокуроры. Теперь, как пишет RFI, после рассмотрения апелляции, бывший глава государства вновь может получить ещё более суровый приговор. Его вынесение ожидается в конце ноября.

Ещё один суд над Николя Саркози, должен состояться в 2025 году — по делу о предполагаемой причастности правительства ливийского диктатора Муаммара Каддафи к финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году. (svoboda.org)