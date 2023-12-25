Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд.

Как сообщает #, в письме говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Швейцарской Конфедерации, желаю Вам успехов в предстоящей высшей государственной деятельности.

Мы придаем большое значение отношениям, установившимся между Азербайджанской Республикой и Швейцарской Конфедерацией. За прошедший период наши межгосударственные связи развивались по восходящей линии и достигли нынешнего уровня, что вызывает удовлетворение.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю наступающего Нового 2024 года, желаю Швейцарской Конфедерации постоянного процветания и благополучия».