Россия, согласно парадигме «исторических законов», не может существовать без «величия». С таким тезисом выступил зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время селекторного совещания с секретарями региональных отделений партии. «Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Таковы исторические законы», — сказал он (цитата по ТАСС).

О российском «величии» Медведев рассуждал и раньше. Например, после деоккупации Херсона украинскими войсками в 2022 году он призывал чаще напоминать «врагу ближнему и дальнему» о «величии и безграничности русского мира».

После начала войны Медведев стал одним из главных рупоров российских угроз в адрес Запада. В частности, он неоднократно угрожал западным странам применением ядерного оружия.

В начале сентября Медведев призвал ударить по Берлину и немецким военным заводам после обвинений в причастности России к атаке на аэропорт Лейпцига. (themoscowtimes.com)