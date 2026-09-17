Отряды правительства Йемена и движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжают боевые действия за контроль над горной цепью Кахбуб, которая выходит к Баб-эль-Мандебскому проливу и стратегическому острову Перим на юго-западе страны, передает в четверг «Аль-Джазира».

Правительственные силы утверждают, что отбили атаки хуситов на этом направлении, нанесли потери им в живой силе. Также удалось сбить вражеский беспилотник, пролетавший над горным районом.

В данный момент, напоминает телеканал, лояльные правительству силы пытаются остановить продвижение хуситов в провинции Таиз. ВВС Саудовской Аравии оказывают поддержку с воздуха и наносят удары по западу провинции, где пытаются расширить сферу своего контроля хуситы. Поступали сообщения, что под саудовские удары, в том числе попали телекоммуникационные вышки в этой провинции.

По информации «Аль-Джазиры», на линию фронта прибыло подкрепление — формирование «Бригады гигантов», охранявшее членов йеменского правительства. Пока ему удается мешать хуситам занять больше территорий у города Таиз. Однако, отмечает телеканал, наблюдатели полагают, что «Ансар Аллах» способно добиться значимых успехов.