Заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» (хуситы) Насреддин Амер опроверг сведения международно признанного правительства Йемена, согласно которым они производят химическое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это ложные и безосновательные обвинения, которые не подкреплены какими-либо доказательствами или фактами.

«Сторона, которая выдвигает эти обвинения, не имеет ни морального, ни политического права декларировать заботу о йеменском народе или поднимать вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе», — заявил представитель хуситов.