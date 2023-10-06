Работа должна не только приносить доход и чувство удовлетворения, но и быть безопасной. Но по данным Международной организации труда ежегодно более двух млн. человек умирают в результате несчастных случаев на работе или от болезней, связанных с производством. Порядка 374 млн человек в год получают разного рода травмы и заболевания на рабочем месте. Их нетрудоспособность даже в течение нескольких дней оборачивается потерей до 6% глобального ВПП.

7 октября мир отмечает Всемирный день действий за достойный труд, который означает, что работа должна справедливо оплачиваться, быть хорошо организованной и безопасной. Он ежегодно, начиная с 2008 года, проводится по инициативе Международной конфедерации профсоюзов.

В нашей стране, как ранее сообщала Конфедерация профсоюзов республики, количество несчастных случаев на производстве сократилось. В 2022 году инспекторами труда Конфедерации были проверены 313 предприятий страны и выявлены более 1200 нарушений. Благодаря проделанной работе улучшены условия труда у 251 человека. Тем не менее, в Азербайджане смертность и травматизм в некоторых сферах остаются не редким явлением. Так, в поселке Гюздек Абшеронского района произошел несчастный случай. Работавший на одном из каменных карьеров Ровшан Тагиев (1980 г.р.) упал по неосторожности с высоты. Пострадавший был госпитализирован. В ходе обследования у него диагностировали перелом поясничного позвонка.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов рассказал # о важности просвещения, контроля и наказания в сфере защиты труда. По его словам, к этой дате они приурочили мероприятие, которое прошло в санатории «Абшерон». На нем присутствовали работники акционерного общества «Курорт», такие как кочегары, газовщики, электрики, работники кухни и т.д, а также ответственные за хозяйственную часть.

«Согласно проведенным анализам, в год в Азербайджане на производстве погибает в среднем от 80 до 100 человек из-за грубого нарушения техники безопасности. Определенное количество получает травмы. Чаще всего подобные факты происходят в строительстве, горнодобывающей отрасли, на торговых базах. Буквально недавно произошел один случай со смертельным исходом, а во втором – работник получил травму. Первый произошел на складе одного из магазинов. Сотрудник снимал с высокой полки товар, встав на приставную лестницу. А это делать в данном случае было запрещено, нужно использовать специальное подъемное оборудование. Так вот, человек упал с высоты вместе с лестницей, разбил голову и умер. А ему всего 42 года, у него осталось двое детей. Второй случай произошел при разгрузке зерна. Работник получил увечье руки, так как двери вагона внезапно захлопнулись, прищемив ему пальцы. Сейчас идет разбирательство. По нашему законодательству в случае таких происшествий должна создаваться комиссия, но при этом должен присутствовать представитель профсоюза. Так вот, во втором случае председатель профсоюзного комитета не был приглашен, а принесли пострадавшему на подпись готовый акт. Он его не подписал и правильно сделал. Ему хотели предъявить отсутствие на работе и объявили выговор. Профсоюз в таких случаях защищает социальные права каждого работника», – говорит Исмаилов.

Он подчеркнул, что, к сожалению, травматизм на производстве не редкое явление. По словам эксперта, иногда смертельные случаи на производстве скрывают от официальных органов, стараясь договориться с семьей погибшего о том, что он якобы умер вне производства.

«Наши профсоюзы стараются защитить права погибших, чтобы их семьи не остались ни с чем. Очень важна образовательная программа на всех предприятиях. Правоохранительные органы при несчастных случаях смотрят, был ли инструктаж, обучение работников. Если видно, что оно было и есть соответствующая подпись, тогда с руководителя может быть меньше спрос. Такие случаи происходят из-за безответственности, как руководящих лиц, так и исполнителей, а также из-за невнимательности, неосведомленности. Желание работодателя сэкономить на оборудовании тоже является фактором. На строящейся высотке зачастую работники трудятся без всякой страховки, а это очень опасно. На каждом строительном объекте должен быть инженер по технике безопасности, который должен следить за сотрудниками. Нужно учитывать многие факторы, в том числе погодные. У работника должна быть не только подходящая одежда, но и подходящая обувь, а все это выдается далеко не всегда», – подчеркнул он. Что нужно сделать чтобы таких случаев было меньше? Исмаилов уверен, что нужно, чтобы работодатели несли финансовую и юридическую ответственность в случае гибели сотрудников.