Новенький, только с конвейера автомобиль, многим не по карману, потому они выбирают машину на вторичном рынке. Первое на что смотрит потенциальный покупатель – это внешний вид железного коня, год производства и его пробег. Слишком большой километраж – повод отказаться от покупки, ну а слишком маленький – может быть подозрительным. Возможно, машина несколько лет не использовалась, а возможно, что пробег был просто скручен. Такие факты до сих пор встречаются во многих странах.

По данным Европейской комиссии, подобное мошенничество наносит ущерб экономике в размере около 9,6 млрд евро в год. Так, прошлогоднее исследование компании carVertical показало, что лидирует в скручивании пробега Восточная и Центральная Европа. Первенство – у Прибалтики, затем идет Румыния, Россия и Украина. Так, о том, что эта проблема актуальна в Украине говорит то, что в этой стране предлагают ввести штраф за уменьшение пробега на одометре. Согласно законопроекту, за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, которая выявлена при регистрации (перерегистрации), предлагают внедрить крупные штрафы, повторное нарушение в течении года обойдется еще дороже.

В нашей стране, как говорят эксперты, определенный процент подержанных авто также продается со скрученным пробегом.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов сам однажды стал жертвой такого мошенничества. По его словам, такие факты распространены в нашей стране.

«Несколько лет назад в рамках гранта я решил приобрести автомобиль для нашей организации, для чего посетил рынок подержанных авто. После долгих поисков мною было выбрано и приобретено авто, и я даже пригласил осмотреть его мастера, который заверил, что машина стоит того, чтобы ее купить. Но спустя непродолжительное время эксплуатации стало понятно, что автомобилю больше лет, чем заявлено. Тогда я обратился в официальный сервис компании, чтобы узнать историю автомобиля, заплатив за услугу определенную сумму. Тогда выяснилось, что пробег машины был скручен где-то на 100 тысяч км. Потребовалось немало усилий, чтобы вернуть машину недобросовестному продавцу. Это обман потребителя, недобросовестная конкуренция и т.д. Данный вопрос остается открытым до сих пор. Тем, кто приобретает подержанное авто, я рекомендую посмотреть, есть ли у машины сервисная книжка. Если ее нет, значит, пробег у нее точно скручен и совершать такую покупку я не рекомендую. Вторая рекомендация – если вы все же решили приобрести авто без сервисной книжки обратитесь в официальный сервис авто и получите официальный документ о настоящем пробеге. Нужно усилить в данном аспекте законодательную базу, чтобы закон был на стороне обманутого потребителя. Вообще, эта сфера до сих пор вне поля зрения соответствующих структур. В месяц в ССП поступает 2-3 жалобы по поводу недовольства покупкой подержанного авто. Нужно давать людям больше информации, чтобы они не становились жертвами мошенничества. Если потребителям нужна помощь в этом вопросе, мы готовы со своей стороны сделать все от нас зависящее, чтобы им помочь, причем на безвозмездных основаниях. Еще одна проблема – на рынке много поддельных запчастей, особенно на недорогие корейские авто. ССП готовится провести мониторинг этого рынка и изучает ситуацию на нем», – поделился эксперт.

Председатель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA) Натиг Зарбали отметил, что порой спекулянты, чтобы уменьшить пробег авто перед продажей, меняют показания одометра в меньшую сторону. Чем меньше пробега, тем свежее авто.

«Раньше скручивали механически, а теперь все цифровое, вот и взламывают программное обеспечение. Есть такие «умельцы», – отметил он.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов отметил, что скручивание пробега – самое настоящее преступление и за него, безусловно, должно быть жесткое наказание.

«Это мошенничество, ведь покупателю продают машину как более новую, чем она есть на самом деле. Если скручивание было существенным, то есть на самом деле транспорт эксплуатировался в разы больше, то износ машины будет, понятно, совсем другим. И она может вообще быть аварийной, не обеспечивающей никакой безопасности. За такое отделаться только небольшим штрафом недостаточно. Скажем, машину, чья реальная цена 5 тысяч долларов, продают в разы дороже после скручивания пробега. Модель хорошая, выглядит нормально, и всегда можно сказать, что она простояла в гараже и на ней практически не ездили. Конечно, такое практикуется на дорогих популярных машинах, на других с такого рода мошенничеством много не заработаешь. Даже если такой продавец вынужден будет заплатить штраф, если попадется, он все равно хорошо заработает на этом. А значит, подобные факты продолжатся. Но сейчас покупателю легко все проверить. Историю машины и необходимые данные можно узнать по VIN коду – идентификационному номеру транспортного средства», – сказал он.

Эксперт в транспортной сфере Эльданиз Джафар также отметил, что сейчас, благодаря современным технологиям, можно проверить историю подержанного авто. По его словам, скручивание пробега было распространено в СССР и до сих пор встречается на постсоветском пространстве. Как правило, километраж скручивают на машинах, которые поступают к нам из Грузии. Он согласен с тем, что данный факт нужно квалифицировать как мошенничество и те, кто столкнулись с ним, имеют все основания для обращения в полицию.