Чыонг Мы Лан, вьетнамский миллиардер, приговорена к смерти за мошенничество на 44 миллиарда долларов, сообщает BBC.

Это был самый зрелищный судебный процесс, когда-либо проходивший во Вьетнаме, соответствующий одному из величайших банковских мошенничеств, которые когда-либо видел мир. 67-летняя вьетнамская девелоперша была приговорена к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет.

Это редкий приговор. Чыонг Мы Лан одна из немногих женщин во Вьетнаме, приговоренных к смертной казни за преступление, совершенное «белыми воротничками». Это решение отражает головокружительные масштабы мошенничества. Женщина признана виновной в получении кредитов на сумму 44 миллиарда долларов от Saigon Commercial Bank. Согласно приговору, она должна вернуть 27 млрд долларов — сумму, которую возможно никогда не удастся вернуть. Некоторые считают, что смертная казнь — это попытка суда побудить ее вернуть часть пропавших миллиардов.

Коммунистические власти были нехарактерно откровенны в этом деле. Для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов. Улики находились в 104 коробках общим весом шесть тонн. Вместе с Чыонг Мы Лан перед судом предстали еще 85 человек.

Все обвиняемые были признаны виновными. Четверо получили пожизненное заключение. Остальные получили тюремные сроки от 20 лет до трех лет условно. «Такого показательного суда, как этот, не было, я думаю, за всю коммунистическую эпоху», — говорит Дэвид Браун, отставной сотрудник государственного департамента США.

Судебный процесс стал самой драматичной главой антикоррупционной кампании, которую возглавляет генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг. Консервативный идеолог, пропитанный марксистской теорией, Нгуен Фу Чонг считает, что народный гнев по поводу разгула коррупции представляет собой угрозу монополии Коммунистической партии на власть.