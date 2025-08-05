Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы.

Решение было вынесено во вторник, 5 августа, судом Буюканского района Кишинева.

Помимо Гуцул, еще и бывший секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.

Ни Евгения Гуцул, ни Светлана Попан не прокомментировали свои приговоры. Они были выведены из зала суда под конвоем полиции.

«Это не судебный процесс, а публичная казнь… Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть выдумка», – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.

Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Отмечается, что Гуцул признали виновной по делу о незаконном финансировании пророссийской партии «Шор» в 2023 году.

Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.