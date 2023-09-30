Соединенные Штаты планируют закрыть к 2028 году предприятия по ликвидации запасов химического оружия, следует из данных Пентагона.

Речь идет о двух заводах, расположенных в штатах Колорадо и Кентукки.

В рамках Конвенции о запрещении химического оружия США завершили утилизацию своих арсеналов в июле 2023 года, когда была уничтожена последняя ракета М55 с нервнопаралитическим веществом зарин, хранившаяся на складе в Кентукки.

США ратифицировали договор в 1997 году, присоединившись к коалиции, в которую сейчас входят почти 200 стран.

По данным Пентагона, с момента ратификации договора США было уничтожено почти 3,5 млн химических боеприпасов, 22,5 тыс. контейнеров и более 57,5 тыс. емкостей с химическими веществами, хранившимися на военных складах.