Власти Таиланда назвали ложными обвинения в применении химоружия со стороны Камбоджи. Об этом пишет Bangkok Post.

«Эти утверждения совершенно необоснованны и представляют собой серьезное искажение фактов», — подчеркнули в командовании Королевских вооруженных сил Таиланда.

Там заявили, что страна никогда не занималась производством химического оружия и не планирует применять его ни при каких обстоятельствах, а также привержена обязательствам, взятым после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). При этом в Бангкоке отметили, что Камбоджа ежедневно распространяет дезинформацию о действиях соседней страны.