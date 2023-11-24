Обвинения израильских властей в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса беспочвенны и неприемлемы. Об этом заявил журналистам глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Таким образом он отреагировал на вызов в министерство иностранных дел еврейского государства послов Испании и Бельгии в связи с заявлениями Санчеса и его бельгийского коллеги Александера Де Кроо, которые, по версии Израиля, «создают попутный ветер терроризму».

«Обвинения правительства Израиля в адрес председателя правительства [Испании] и премьер-министра Бельгии абсолютно ложны и неприемлемы, — сказал Альбарес. — Мы категорически отвергаем их от лица министерства иностранных дел». Глава МИД королевства также пообещал дать «своевременный ответ» на утверждения еврейского государства.

Сегодня послы Бельгии и Испании в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства после совместного выступления премьер-министров этих стран Александра Де Кроо и Педро Санчеса возле КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с заявлениями премьер-министров Испании и Бельгии в «Рафахе» министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил вызвать послов этих стран в МИД для выражения жесткого протеста», — говорится в заявлении.

Как сообщило издание The Times of Israel, ранее Де Кроо и Санчес посетили КПП «Рафах», через который должны были выехать удерживавшиеся в Газе заложники, и выступили там с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в палестинском анклаве.

«Мы осуждаем ложные заявления премьер-министров Испании и Бельгии, которые создают «попутный ветер» терроризму. Израиль действует в соответствии с международным правом и борется с смертоносной террористической организацией, худшей, чем ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ организация), которая совершает военные преступления и преступления против человечества», — заявил в связи с этим Коэн, слова которого приводит пресс-служба МИД.