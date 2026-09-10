Клуб испанской второй лиги «Эльденсе» сообщил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси достиг «предварительной договоренности» о том, чтобы стать мажоритарным акционером клуба.
«Эльденсе» станет вторым испанским клубом, в который инвестировал Месси: в апреле он приобрел каталонский клуб «Корнелья».
39-летний бывший нападающий «Барселоны» в настоящее время играет за «Интер Майами» и недавно завершил выступления за национальную сборную — после того, как Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира 2026 года.
«С Лионелем Месси достигнута предварительная договоренность о приобретении акций, которые в настоящее время принадлежат Grupo TH Soluciones, что сделает его мажоритарным акционером клуба, — говорится в сообщении „Эльденсе“. — Сделка в настоящее время зависит от завершения оставшихся юридических и договорных процедур, включая процесс комплексной проверки, а также получения необходимого разрешения от Национального совета по спорту Испании (CSD)».
Клуб из Аликанте набрал два очка в четырех матчах этого сезона и, занимая 20-е место в Ла Лиге 2, в начале этой недели расстался с главным тренером Клаудио Барраганом.
«Корнелья» выступает в пятом дивизионе испанского футбола и в апреле заявила, что приобретение Месси «укрепляет его тесные связи с «Барселоной» и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии».
39-летний Месси, которого многие считают одним из величайших футболистов в истории этого вида спорта, уехал из Аргентины в Испанию в 13 лет и дебютировал в основном составе «Барселоны» в возрасте 17 лет в октябре 2004 года.
Впоследствии он забил рекордные для клуба 672 гола в 778 матчах, прежде чем в 2021 году перешел во французский «Пари Сен-Жермен», а в 2023 году — в клуб «Интер Майами» американской МЛС. (bbc.com)