Клуб испанской второй лиги «Эльденсе» сообщил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси достиг «предварительной договоренности» о том, чтобы стать мажоритарным акционером клуба.

«Эльденсе» станет вторым испанским клубом, в который инвестировал Месси: в апреле он приобрел каталонский клуб «Корнелья».

39-летний бывший нападающий «Барселоны» в настоящее время играет за «Интер Майами» и недавно завершил выступления за национальную сборную — после того, как Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира 2026 года.

«С Лионелем Месси достигнута предварительная договоренность о приобретении акций, которые в настоящее время принадлежат Grupo TH Soluciones, что сделает его мажоритарным акционером клуба, — говорится в сообщении „Эльденсе“. — Сделка в настоящее время зависит от завершения оставшихся юридических и договорных процедур, включая процесс комплексной проверки, а также получения необходимого разрешения от Национального совета по спорту Испании (CSD)».

Клуб из Аликанте набрал два очка в четырех матчах этого сезона и, занимая 20-е место в Ла Лиге 2, в начале этой недели расстался с главным тренером Клаудио Барраганом.